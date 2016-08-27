"Челси" одержал четвертую победу кряду

"Челси" на своем поле переиграл "Бернли" в матче 3-го тура чемпионата Англии. Для подопечных Антонио Конте эта победа стала четвертой в четырех матчах этого сезона (3 в премьер-лиге, 1 в Кубке лиги). В другом сегодняшнем поединке "Кристал Пэлас" сыграл вничью с "Борнмутом".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

3-й тур

"Челси" - "Бернли" - 3:0 (2:0)

Голы: Азар, 9 (1:0). Виллиан, 41 (2:0). Мозес, 89 (3:0).

"Челси": Куртуа, Иванович, Кэйхилл, Терри, Аспиликуэта, Виллиан (Мозес, 77), Канте, Оскар, Матич, Азар (Педро, 81), Диегу Коста (Батшуайи, 80).

"Бернли": Хитон, Лоутон, Кин, Ми, Уорд, Бойд, Мэрни (Тарковски, 72), Дефур (О`Нилл, 57), Арфилд (Гвюдмундссон, 57), Грэй, Воукс.

Предупреждения: Оскар, 31. Иванович, 44. Кин, 50. Тарковски, 90.

Судья: Клаттенбург.

"Кристал Пэлас" - "Борнмут" - 1:1 (0:1)

Голы: Кинг, 11 (0:1). Данн, 90+3 (1:1).

Нереализованный пенальти: Кабай (К), 16 (вратарь).

"Кристал Пэлас": Манданда, Данн, Суаре, Уорд (Келли, 88), Дилейни, Кабай, Макартур (Ли Чхон Ен, 66), Таунсенд, Панчеон, Бентеке, Уикхэм (Заа, 66).

"Борнмут": Боруц, Смит, Дэниэлс, Кук, Фрэнсис, Сермен, Айб (Гослинг, 59), Фрэйзер (Аке, 88), Артер, Кинг, Уилсон (Граббан, 71).

Предупреждения: Кабай, 17. Дилейни, 45. Боруц, 56. Бентеке, 89.

Судья: Дин.