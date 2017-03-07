"Челси" обыграл "Вест Хэм"

"Челси" на выезде обыграл "Вест Хэм" в матче 27-го тура чемпионата Англии - 2:1. В составе команды Антонио Конте голами отличились Эден Азар и Диегу Коста, за "молотобойцев" забил Мануэль Ланцини. Отрыв "Челси" от "Тоттенхэма" в турнирной таблице достиг десяти очков.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

27-й тур

"Вест Хэм Юнайтед" - "Челси" - 1:2 (0:1)

Голы: Азар, 25 (0:1). Диегу Коста, 50 (0:2). Ланцини, 90+2 (1:2).

"Вест Хэм Юнайтед": Рэндолф, Куяте, Жозе Фонти, Рид (Бирам, 64), Крессуэлл, Фегули (Айю, 64), Нобл (Фернандес, 77), Обианг, Ланцини, Снодграсс, Кэрролл.

"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Мозес (Зума, 76), Канте, Фабрегас, Алонсо, Педро (Матич, 65), Диегу Коста, Азар (Виллиан, 75).

Предупреждение: Фабрегас, 45+2.

Судья: Марринер.

6 марта. Лондон. Стадион London Stadium.