"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в полуфинале Кубка Англии

"Челси" в полуфинале Кубка Англии обыграл "Тоттенхэм" со счетом 4:2. Голы в составе "синих" забили Виллиан (дубль), Эден Азар и Неманья Матич. У "шпор" отличились Харри Кейн и Деле Алли.

В финале "Челси" встретится с победителем матча "Арсенал" – "Манчестер Сити", который пройдет завтра в Лондоне. Финальная игра пройдет 27 мая.

Отметим, что для владельца "Челси" Романа Абрамовича матч с "Тоттенхэмом" стал 800-м во главе клуба.

Кубок Англии

1/2 финала

"Челси" – "Тоттенхэм" – 4:2 (2:1)

Голы: Виллиан, 5 (1:0). Кейн, 18 (1:1). Виллиан, 43 – с пенальти (2:1). Алли, 52 (2:2). Азар, 75 (3:2). Матич, 80 (4:2).

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Аке, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Виллиан (Азар, 61), Батшуайи (Диегу Коста, 61), Педро (Фабрегас, 74).

"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер, Дайер, Алдервейрелд, Фертонген, Эриксен, Дембеле, Ваньяма (Нкуду, 80), Алли, Сон Хын Мин (Уокер, 68), Кейн.

Предупреждения: Алдервейрелд, 4. Алонсо, 45+3. Алли, 73. Канте, 90+3.

Судья: Аткинсон.

22 апреля. Лондон. Стадион "Уэмбли".

"СЭ" вел трансляцию матча "Челси" – "Тоттенхэм"