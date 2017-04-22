"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в полуфинале Кубка Англии

"Челси" в полуфинале Кубка Англии обыграл "Тоттенхэм" со счетом 4:2. Голы в составе "синих" забили Виллиан (дубль), Эден Азар и Неманья Матич. У "шпор" отличились Харри Кейн и Деле Алли.
В финале "Челси" встретится с победителем матча "Арсенал" – "Манчестер Сити", который пройдет завтра в Лондоне. Финальная игра пройдет 27 мая.
Отметим, что для владельца "Челси" Романа Абрамовича матч с "Тоттенхэмом" стал 800-м во главе клуба.
Кубок Англии
1/2 финала
"Челси" – "Тоттенхэм" – 4:2 (2:1)
Голы: Виллиан, 5 (1:0). Кейн, 18 (1:1). Виллиан, 43 – с пенальти (2:1). Алли, 52 (2:2). Азар, 75 (3:2). Матич, 80 (4:2).
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Аке, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Виллиан (Азар, 61), Батшуайи (Диегу Коста, 61), Педро (Фабрегас, 74).
"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер, Дайер, Алдервейрелд, Фертонген, Эриксен, Дембеле, Ваньяма (Нкуду, 80), Алли, Сон Хын Мин (Уокер, 68), Кейн.
Предупреждения: Алдервейрелд, 4. Алонсо, 45+3. Алли, 73. Канте, 90+3.
Судья: Аткинсон.
22 апреля. Лондон. Стадион "Уэмбли".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/cup/2016-2017/playoff/
Ботаникум
Не стал "Челси" дарить финал "шпорам"! Браво, это по-мужски и ПО-ЧЕМПИОНСКИ - побеждать в каждом матче, в каждом турнире.
21:47
resifi
Классная игра!
21:31