"Челси" обыграл "Ньюкасл" в чемпионате Англии

"Челси" обыграл "Ньюкасл" в матче 3-го тура чемпионата Англии. В составе "синих" отличился нападающий Эден Азар, еще один гол "сороки" забили в свои ворота. У "Ньюкасла" забитым мячом отметился нападающий Хосе Хоселу.

"Челси" занимает 2-е место в АПЛ после трех туров, имея в активе 9 очков.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

3-й тур

"Ньюкасл Юнайтед" - "Челси" - 1:2 (0:0)

Голы: Азар, 76 - с пенальти (0:1). Хоселу, 83 (1:1). Йедлин, 87 - в свои ворота (1:2).

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Кларк, Фернандес, Шер (Муто, 79), Дамметт, Йедлин, Диаме, Ритчи, Ки Сон Ен, Рондон (Хоселу, 62), Мерфи (Перес, 73).

"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Ковачич (Баркли, 79), Жоржинью, Канте, Азар, Педро (Виллиан, 69), Мората (Жиру, 66).

Предупреждения: Ковачич, 40. Шер, 65. Фернандес, 68. Ритчи, 69.

Судья: Тирни (Англия).

26 августа. Ньюкасл. Стадион "St. James’ Park".

В другом матче 3-го тура АПЛ "Фулхэм" обыграл "Бернли" (4:2) и вышел на 12-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

3-й тур

"Фулхэм" - "Бернли" - 4:2 (3:2)

Голы: Сери, 4 (1:0). Хендрик, 10 (1:1). Митрович, 36 (2:1). Митрович, 38 (3:1). Тарковски, 41 (3:2). Шюррле, 83 (4:2).

"Фулхэм": Беттинелли, Одуа, Ле Маршан, Фосу-Менса, Брайан (Чемберс, 72), Макдональд, Кэрни (Замбо, 78), Сери, Шюррле (Сессеньон, 89), Митрович, Вьетто.

"Бернли": Харт, Ми, Уорд (Барнс, 67), Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Хендрик, Леннон, Вуд (Воукс, 66), Гвюдмундссон (Тэйлор, 20).

Предупреждения: Тарковски, 54. Шюррле, 59. Беттинелли, 90+1.

Судья: Кут (Англия).

26 августа. Лондон. Стадион "Craven Cottage".

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