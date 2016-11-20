"Челси" обыграл "Мидлсбро" и возглавил таблицу чемпионата Англии

"Челси" в гостевом матче 12-го тура чемпионата Англии победил "Мидлсбро" - 1:0. Единственный гол забил Диегу Коста. Благодаря этому успеху подопечные Антонио Конте возглавили турнирную таблицу премьер-лиги. Отметим также, что лондонцы одержали шестую сухую победу в чемпионате подряд.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
12-й тур
"Мидлсбро" - "Челси" - 0:1 (0:1)
Гол: Диегу Коста, 41.
"Мидлсбро": Виктор Вальдес, Барраган, Гибсон, Чемберс, Фабиу да Силва (Даунинг, 71), Форшоу (Лидбиттер, 89), Клейтон (Фишер, 73), Рамирес, Траоре, де Рон, Негредо.
"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Мозес (Иванович, 90), Матич, Канте, Алонсо, Педро (Чалоба, 80), Диегу Коста, Азар (Оскар, 90+2).
Предупреждения: Клейтон, 8. Аспиликуэта, 51. Давид Луиз, 66. Канте, 73. Чемберс, 74.
Судья: Мосс.
20 ноября. Мидлсбро. Riverside Stadium.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/