"Челси" обыграл "Хаддерсфилд" в первом туре премьер-лиги

"Челси" на выезде обыграл "Хаддерсфилд" (3:0) в матче первого тура чемпионата Англии. В составе победителей отличились Н'Голо Канте, Жоржинью и Педро.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

"Хаддерсфилд" - "Челси" - 0:3 (0:2)

Голы: Канте, 34 (0:1). Жоржинью, 45 - с пенальти (0:2). Педро, 80 (0:3).

"Хаддерсфилд": Хамер, Йергенсен, Леве (Диакаби, 71), Конголо, Шиндлер, Хадергьонай, Хогг, Муй, Притчард (Депуатр, 46), Биллинг, Мунье.

"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Баркли (Лофтус-Чик, 68), Жоржинью, Канте, Виллиан (Азар, 76), Педро (Моузес, 81), Мората.

Предупреждения: Шиндлер, 45. Давид Луиз, 69. Конголо, 83.

Судья: Кавана.

11 августа. Хаддерсфилд. Стадион "John Smith's Stadium".

"Уотфорд" - "Брайтон" - 2:0 (1:0)

Голы: Перейра, 35 (1:0). Перейра, 54 (2:0).

"Уотфорд": Фостер, Янмат, Каткарт, Кабаселе, Холевас, Капуэ, Перейра (Кико Фемения, 87), Дукуре, Хьюз (Сема, 81), Дини, Грэй (Саксесс, 75).

"Брайтон": Райан, Бруно (Бонг, 25), Даффи, Данк, Бернарду, Гросс (Биссума, 60), Преппер, Стивенс, Марч (Джаханбахш, 71), Кноккарт, Маррей.

Предупреждения: Стивенс, 18. Капуэ, 65. Холевас, 73. Бернарду, 81.

Судья: Мосс.

11 августа. Уотфорд. Стадион "Vicarage Road".

"Борнмут" - "Кардифф Сити" - 2:0 (1:0)

Голы: Фрэйзер, 24 (1:0). Уилсон, 90+1 (2:0).

Нереализованный пенальти: Уилсон (Борнмут), 34 (вратарь)

"Борнмут": Бегович, Смит (Дефо, 90+3), Аке, Дэниэлс, С.Кук, Гослинг, Сермен, Брукс (Фрэнсис, 67), Кинг, Фрэйзер, Уилсон (Муссе, 90+4).

"Кардифф Сити": Этеридж, Бамба, Пелтиер, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Раллс, Патерсон (Уорд, 63), Рид (Мадин, 89), Хойлетт, Мендес-Лейнг (Мерфи, 63).

Предупреждения: Пелтиер, 4. Дэниэлс, 43.

Судья: Френд.

11 августа. Борнмут. Стадион "Vitality Stadium (Dean Court)".

"Фулхэм" - "Кристал Пэлас" - 0:2 (0:1)

Голы: Шлупп, 41 (0:1). Заа, 79 (0:2).

"Фулхэм": Фабрисио Агосто, Чемберс, Кристи, Ле Маршан, Брайан (Вьетто, 72), Макдональд, Кэрни, Сери (Йохансен, 82), Сессеньон, Шюррле (Камара, 61), Митрович.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт (Суаре, 90+1), Шлупп, Ван-Биссака, Макартур, Миливоевич, Бентеке (Серлот, 83), Таунсенд (Куяте, 89), Заа.

Предупреждения: Макдональд, 34. Заа, 40. Шлупп, 74.

Судья: ДИН (Англия).

11 августа. Лондон. Стадион "Craven Cottage".