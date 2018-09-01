"Челси" обыграл "Борнмут" в чемпионате Англии. "Эвертон" и "Хаддерсфилд" сыграли вничью

"Челси" обыграл "Борнмут" в матче 4-го тура чемпионата Англии. Голами в составе "синих" отметились нападающие Педро и Эден Азар.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

4-й тур

"Челси" - "Борнмут" - 2:0 (0:0)

Голы: Педро, 72 (1:0). Азар, 85 (2:0).

"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Ковачич (Лофтус-Чик, 79), Жоржинью, Канте, Виллиан (Педро, 65), Азар, Мората (Жиру, 61).

"Борнмут": Бегович, Смит (Айб, 80), Аке, С.Кук, Фрэнсис, Рико, Гослинг, Лерма (Л.Кук, 88), Кинг (Муссе, 80), Фрэйзер, Уилсон.

Предупреждения: Гослинг, 20. Алонсо, 33. Канте, 55. Лерма, 70.

Судья: Мэйсон (Англия).

01 сентября. Лондон. Стадион "Stamford Bridge".

В другом матче 4-го тура АПЛ "Брайтон" и "Фулхэм" сыграли вничью (2:2).

Чемпионат Англии

Премьер-лига

4-й тур

"Брайтон & Хоув" - "Фулхэм" - 2:2 (0:1)

Голы: Шюррле, 43 (0:1). Митрович, 62 (0:2). Маррей, 67 (1:2). Маррей, 84 - с пенальти (2:2).

Нереализованный пенальти: Гросс, 26 (вратарь)

"Брайтон & Хоув": Райан, Бонг, Даффи, Монтойя, Данк, Гросс (Биссума, 60), Преппер (Локадиа, 74), Стивенс, Марч, Кноккарт (Джаханбахш, 74), Маррей.

"Фулхэм": Беттинелли, Одуа, Ле Маршан, Фосу-Менса, Моусон, Макдональд, Сери, Замбо (Йохансен, 74), Шюррле (Чемберс, 87), Митрович, Вьетто (Сессеньон, 74).

Предупреждения: Стивенс, 45. Преппер, 52. Маррей, 59. Йохансен, 83. Митрович, 84. Ле Маршан, 90+5.

Судья: Проберт (Англия).

01 сентября. Брайтон. Стадион "Falmer Stadium".

В еще одном противостоянии "Саутгемптон" обыграл "Кристал Пэлас" (2:0).

Чемпионат Англии

Премьер-лига

4-й тур

"Кристал Пэлас" - "Саутгемптон" - 0:2 (0:0)

Голы: Ингс, 47 (0:1). Хейбьерг, 90+2 (0:2).

Нереализованный пенальти: Остин, 65 (вратарь)

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Келли, ван Анхолт, Шлупп (Майер, 76), Ван-Биссака, Макартур, Миливоевич, Бентеке, Таунсенд (Куяте, 72), Айю (Серлот, 76).

"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Вестергор, Худт, Хейбьерг, Лемина, Лонг (Остин, 62), Редмонд, Ингс (Ромеу, 78), Эль-Юнусси (Таргетт, 73).

Предупреждения: Ван-Биссака, 64. Вестергор, 77.

Судья: Аткинсон (Англия).

01 сентября. Лондон. Стадион "Selhurst Park".

Матч 4-го тура чемпионата Англии между "Эвертоном" и "Хаддерсфилдом" завершился вничью (1:1).

Чемпионат Англии

Премьер-лига

4-й тур

"Эвертон" - "Хаддерсфилд" - 1:1 (1:1)

Голы: Биллинг, 34 (0:1). Калверт-Льюин, 36 (1:1).

"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Динь (Бэйнс, 77), Зума, Холгейт, Шнейдерлен, Сигурдссон (Ньясс, 76), Дэйвис, Уолкотт (Лукман, 57), Дженк, Калверт-Льюин.

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен, Леве, Конголо, Шиндлер, Хадергьонай (Дурм, 76), Муй, Биллинг, ван Ла Парра, Мунье (Депуатр, 90+2), Диакаби (Качунга, 60).

Предупреждения: Биллинг, 4. Холгейт, 55. Дэйвис, 63. Хадергьонай, 73. Шнейдерлен, 86. Йергенсен, 89.

Судья: Аттуэлл (Англия).

01 сентября. Ливерпуль. Стадион "Goodison Park".

В еще одном матче 4-го тура АПЛ "Вест Хэм" уступил "Вулверхэмптону" (0:1).

Чемпионат Англии

Премьер-лига

4-й тур

"Вест Хэм Юнайтед" - "Вулверхэмптон Уондерерс" - 0:1 (0:0)

Гол: Траоре, 90+3.

"Вест Хэм Юнайтед": Фабяньски, Фредерикс, Крессуэлл, Бальбуэна, Диоп, Санчес, Уилшир (Обианг, 64), Арнаутович, Снодграсс (Ярмоленко, 46), Антонио (Эрнандес, 75), Фелипе Андерсон.

"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Невеш, Хименес (Винагре, 87), Элдер Кошта (Бонатини, 72), Жота (Траоре, 62).

Предупреждения: Фредерикс, 24. Крессуэлл, 60. Беннетт, 79.

Судья: Кавана (Англия).

01 сентября. Лондон. Стадион "London Stadium".

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