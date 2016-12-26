"Челси" обыграл "Борнмут" и одержал 12-ю победу подряд

В игре 18-го тура чемпионата Англии "Челси" в родных стенах переиграл "Борнмут" – 3:0. Дублем в составе победителей отметился полузащитник Педро, еще один мяч на свой счет записал хавбек Эден Азар. Эта победа стала для команды Антонио Конте 12-й кряду в текущем розыгрыше премьер-лиги, что стало новым клубным рекордом.

В параллельной встрече "Вест Хэм" в гостях разгромил "Суонси" – 4:1. На голы Андре Айю, Уинстона Рида, Майкла Антонио и Энди Кэрролла хозяева поля смогли ответить лишь точным ударом Фернандо Льоренте.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

18-й тур

"Челси" – "Борнмут" – 3:0 (1:0)

Голы: Педро, 24 (1:0). Азар, 49 – с пенальти (2:0). Педро, 90+3 (3:0).

"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Мозес (Эйна, 90), Матич, Фабрегас, Алонсо, Виллиан (Чалоба, 83), Педро, Азар (Батшуайи, 90+4).

"Борнмут": Боруц, Фрэнсис, Б.Смит (Айб, 77), Кук, Дэниэлс, А.Смит, Гослинг, Артер, Уилшир, Сермен (Станислас, 66), Кинг (Афобе, 66).

Предупреждения: Уилшир, 14. Педро, 63.

Судья: Джоунс.

26 декабря. Лондон. Стадион Stamford Bridge.

"Суонси" – "Вест Хэм" – 1:4 (0:1)

Голы: Айю, 13 (0:1). Рид, 50 (0:2). Антонио, 78 (0:3). Льоренте, 89 (1:3). Кэрролл, 90 (1:4).

"Суонси": Фабяньски, Ранхель, ван дер Хорн, Кингсли, Моусон, Раутледж, Сигурдссон, Корк, Бриттон, Фултон (Монтеро, 46. Дайер, 70), Борха Бастон (Льоренте, 46).

"Вест Хэм ": Рэндолф, Огбонна, Рид, Крессуэлл, Пайет, Нобл, Айю (Фернандес, 75), Куяте, Нордтвейт, Антонио (Фегули, 84), Кэрролл (Флетчер, 90+1).

Судья: Марринер.

26 декабря. Суонси. Стадион Liberty Stadium.