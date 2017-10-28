"Челси" обыграл "Борнмут" благодаря голу Азара

"Челси" на выезде обыграл "Борнмут" (1:0) в матче 10-го тура чемпионата Англии. Гости одержали победу благодаря голу Эдена Азара.
После этой встречи "Челси" продолжает занимать 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 19 очков. Отставание от идущего первым "Манчестер Сити" составляет 9 баллов. "Борнмут", в свою очередь, продолжает располагаться на 19-й строчке (7).
Чемпионат Англии
Премьер-лига
10-й тур
Гол: Азар, 51.
"Борнмут": Бегович, Смит, Аке, Дэниэлс, С.Кук, Фрэнсис, Сермен, Л.Кук, Дефо (Айб, 46), Станислас (Пью, 62), Афобе (Уилсон, 74).
"Челси": Куртуа, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Дзаппакоста, Фабрегас, Бакайоко, Азар (Виллиан, 85), Педро (Дринкуотер, 78), Мората (Батшуайи, 79).
Предупреждения: Смит, 59. Фрэнсис, 88.
Судья: Поусон.
28 октября. Борнмут. Стадион Vitality Stadium (Dean Court).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/