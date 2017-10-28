"Челси" обыграл "Борнмут" благодаря голу Азара

"Челси" на выезде обыграл "Борнмут" (1:0) в матче 10-го тура чемпионата Англии. Гости одержали победу благодаря голу Эдена Азара.

После этой встречи "Челси" продолжает занимать 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 19 очков. Отставание от идущего первым "Манчестер Сити" составляет 9 баллов. "Борнмут", в свою очередь, продолжает располагаться на 19-й строчке (7).

Чемпионат Англии

Премьер-лига

10-й тур

"Борнмут" - "Челси" 0:1 (0:0)

Гол: Азар, 51.

"Борнмут": Бегович, Смит, Аке, Дэниэлс, С.Кук, Фрэнсис, Сермен, Л.Кук, Дефо (Айб, 46), Станислас (Пью, 62), Афобе (Уилсон, 74).

"Челси": Куртуа, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Дзаппакоста, Фабрегас, Бакайоко, Азар (Виллиан, 85), Педро (Дринкуотер, 78), Мората (Батшуайи, 79).

Предупреждения: Смит, 59. Фрэнсис, 88.

Судья: Поусон.

28 октября. Борнмут. Стадион Vitality Stadium (Dean Court).