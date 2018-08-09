"Челси" объявил о переходе Матео Ковачича

Полузащитник "Реала" Матео Ковачич на правах аренды перешел в состав "Челси", информирует пресс-служба клуба. Соглашение 24-летнего футболиста с лондонской командой рассчитано на один сезон.

Футболист провел 46 матчей за сборную Хорватии и принял участие в пяти играх чемпионата мира в России.

До переезда в Мадрид хорват выступал за "Динамо Загреб" и "Интер". В минувшем сезоне Ковачич провел 35 игр в составе "Реала" и отметился 2 результативными передачами.