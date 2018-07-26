"Челси" объявил о переходе экс-вратаря сборной Англии

"Челси" на официальном сайте сообщил о подписании контракта с бывшим голкипером сборной Англии Робертом Грином. Соглашение между клубом из Лондона и 38-летним вратарем рассчитано на сезон-2018/19.

Планируется, что Грин станет третьим вратарем "синих". Основным остается Тибо Куртуа, его сменщиком является Вилли Кабальеро.

Прошлый сезон Грин провел в "Хаддерсфилде", ни разу не сыграв в официальном матче. В последний раз он выходил на поле 7 мая 2017 года – его "Лидс" сыграл вничью с "Уиганом" (1:1).