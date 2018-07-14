"Челси" объявил о назначении Сарри главным тренером

Новым главным тренером "Челси" стал Маурицио Сарри, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он тренировал "Наполи".

59-летний специалист заменил на этом посту Антонио Конте. Детали контракта не разглашаются. До этого сообщалось, что неаполитанский клуб требует компенсацию за специалиста, несмотря на увольнение, так как он все еще находился на контракте.

В прошлом сезоне "Наполи" вместе с Сарри стал вторым в чемпионате Италии. Он работал с командой на протяжении трех лет. В Неаполе его заменил Карло Анчелотти.