"Челси" обеспокоен возможным уходом из клуба 11-летнего нападающего

"Челси" намерен пойти на крайние меры, чтобы обезопасить себя от ухода из клуба 11-летнего форварда Эмрама Соголо. Как сообщает Telefoot, лондонский клуб направил всем заинтересованным во французском футболисте клубам письма с предупреждением, что игрок останется в команде, поэтому не стоит присылать скаутов наблюдать за ним. Интерес к себе талантливый нападающий привлек тем, что в 4 матчах этого сезона за команду "Челси U-13" забил 11 голов и сделал 9 голевых передач. По сообщениям прессы, наиболее заинтересованным в Соголо клубом является "Манчестер Сити".