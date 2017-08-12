"Челси" обеспокоен тем, что может не продать Диегу Косту из-за его лишнего веса

Руководство "Челси" опасается, что не сможет продать нападающего Диегу Косту в летнее трансферное окно, сообщает Sun. По информации источника, во время отпуска испанец набрал лишний вес и находится в неоптимальных кондициях.

Ранее появлялась информация о том, что форвард самостоятельно занимается в тренажерном зале.

По данным СМИ, интерес к 28-летнему футболисту проявляют "Атлетико" и "Милан". Игрок выступал за лондонский клуб с 2014 года. За это время он провел 120 матчей и забил 58 мячей.