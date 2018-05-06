"Челси" не собирается продавать Пиазона

Полузащитник "Фулхэма" Лукас Пиазон, права на которого принадлежат "Челси", заявил, что "синие" не намерены расставаться с игроком. По словам бразильца, клуб предложил ему новый контракт. Его нынешнее соглашение рассчитано до конца этого сезона.

- Клуб сказал мне, что не хочет меня потерять, - цитирует Sport Witness Пиазона. - "Челси" хочет продлить контракт. Я также знаю, что это зависит не только от клуба, но и от моей игры в аренде.

Напомним, "Челси" приобрел Пиазона в 2012 году, но с тех пор он сыграл за основной состав "синих" всего 3 матча, а также 5 раз отдавался в аренды.