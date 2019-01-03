"Челси" не смог обыграть "Саутгемптон" на своем поле

"Челси" сыграл вничью с "Саутгемптоном" в матче 21-го тура чемпионата Англии - 0:0. Лондонцы занимают четвертое место в турнирной таблице, "святые" идут 16-ми.

"Кристал Пэлас" обыграл "Вулверхэмптон" - 2:0, "Бернли" победил "Хаддерсфилд" - 2:1, а "Вест Хэм" и "Брайтон" поделили очки - 2:2.

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Премьер-лига

21-й тур

"Челси" - "Саутгемптон" - 0:0

"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Баркли (Фабрегас, 68), Жоржинью, Канте, Виллиан (Лофтус-Чик, 38), Азар, Мората.

"Саутгемптон": Ганн, Седрик Суариш, Вестергор, Йосида, Беднарек, Валери, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг (Остин, 89), Редмонд (Стивенс, 90+5), Ингс (Лонг, 46).

Предупреждения: Беднарек, 30. Рюдигер, 74. Ромеу, 79.

Судья: Мосс.

2 января. Лондон. Стадион "Stamford Bridge".

"Вулверхэмптон Уондерерс" - "Кристал Пэлас" - 0:2 (0:0)

Голы: Айю, 83 (0:1). Миливоевич, 90+5 - с пенальти (0:2).

"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Саисс (Невеш, 73), Хименес, Иван Кавалейру (Траоре, 84), Элдер Кошта (Гиббс-Уайт, 64).

"Кристал Пэлас": Гуаита, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Ван-Биссака, Макартур, Куяте, Миливоевич, Таунсенд, Айю (Уикхэм, 89), Заа.

Предупреждения: Боли, 23. Саисс, 45+1. Беннетт, 54. Миливоевич, 62. Хонни Кастро, 90+1.

Судья: Ист.

2 января. Вулверхэмптон. Стадион "Molineux Stadium".

"Хаддерсфилд" - "Бернли" - 1:2 (1:1)

Голы: Мунье, 33 (1:0). Вуд, 40 (1:1). Барнс, 74 (1:2).

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен, Конголо, Шиндлер, Хадергьонай (Леве, 72), Хогг, Притчард (Дурм, 44. Депуатр, 83), Биллинг, Качунга, Мунье, Мбенза.

"Бернли": Хитон, Бардсли (Лоутон, 59), Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Макнейл (Брэйди, 63), Вуд, Гвюдмундссон, Барнс (Хендрик, 90).

Предупреждения: Ми, 14. Шиндлер, 30. Бардсли, 31. Вуд, 78. Хитон, 90+3.

Удаления: Шиндлер, 41. Брэйди, 90.

Судья: Дин.

2 января. Хаддерсфилд. Стадион "John Smith's Stadium".

"Вест Хэм Юнайтед" - "Брайтон & Хоув" - 2:2 (0:0)

Голы: Стивенс, 56 (0:1). Даффи, 58 (0:2). Арнаутович, 66 (1:2). Арнаутович, 68 (2:2).

"Вест Хэм Юнайтед": Фабяньски, Сабалета, Огбонна, Крессуэлл, Диоп, Райс, Обианг (Нобл, 63), Кэрролл (Лукас, 46), Арнаутович, Снодграсс (Антонио, 63), Фелипе Андерсон.

"Брайтон & Хоув": Баттон, Даффи, Монтойя, Данк, Бернарду (Бонг, 73), Гросс, Преппер, Стивенс, Марч, Локадиа, Маррей (Андоне, 82).

Предупреждение: Марч, 80.

Судья: Кавана.

2 января. Лондон. Стадион "London Stadium".