11:02 | Футбол — Англия

"Челси" не продаст Азара в "Реал" даже за 190 миллионов евро

Эден АЗАР. Фото AFP
Эден АЗАР. Фото AFP

"Челси" сообщил "Реалу", что не станет продавать нападающего Эдена Азара даже за 170 миллионов фунтов (190 миллионов евро), сообщает Mirror. Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что лондонцы согласились расстаться с 27-летним бельгийцем именно за эту сумму.

Такое решение связано с тем, что новый главный тренер "синих" Маурицио Сарри собирается делать ставку на Азара. Сам игрок неоднократно намекал, что после шести лет в Лондоне он готов к новому вызову.

– Он – один из лучших игроков Европы, – сказал 59-летний итальянский специалист. – Надеюсь, что смогу сделать его лучше, но это будет сложно – он уже достиг очень высокого уровня.

Издание утверждает, что "Челси" собирается предложить форварду контракт на улучшенных условиях. По условиям нового соглашения его зарплата составит 300 тысяч фунтов (335 тысяч евро) в неделю.

Азар выступает за "Челси" с 2012 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года. В прошлом сезоне бельгиец принял участие в 51 матче за "Челси", забив 17 мячей и сделав 13 голевых передачах.

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