"Челси" не продаст Азара в "Реал" даже за 190 миллионов евро

"Челси" сообщил "Реалу", что не станет продавать нападающего Эдена Азара даже за 170 миллионов фунтов (190 миллионов евро), сообщает Mirror. Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что лондонцы согласились расстаться с 27-летним бельгийцем именно за эту сумму.

Такое решение связано с тем, что новый главный тренер "синих" Маурицио Сарри собирается делать ставку на Азара. Сам игрок неоднократно намекал, что после шести лет в Лондоне он готов к новому вызову.

– Он – один из лучших игроков Европы, – сказал 59-летний итальянский специалист. – Надеюсь, что смогу сделать его лучше, но это будет сложно – он уже достиг очень высокого уровня.

Издание утверждает, что "Челси" собирается предложить форварду контракт на улучшенных условиях. По условиям нового соглашения его зарплата составит 300 тысяч фунтов (335 тысяч евро) в неделю.

Азар выступает за "Челси" с 2012 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года. В прошлом сезоне бельгиец принял участие в 51 матче за "Челси", забив 17 мячей и сделав 13 голевых передачах.