22:22 | ФУТБОЛ — Англия

"Челси" нанес "Тоттенхэму" первое поражение в сезоне

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"Челси" на своем поле обыграл "Тоттенхэм" в матче 13-го тура чемпионата Англии. Голы у "синих" на счету Педро и Мозеса. У "Тоттенхэма" отличился Эриксен. "Шпоры" потерпели первое поражение в сезоне, а "Челси" одержал седьмую победу подряд и вернулся на первое место в турнирной таблице.

В следующем туре "Челси" встретится с "Манчестер Сити", а "Тоттенхэм" - с "Манчестер Юнайтед"

Чемпионат Англии

Премьер-лига

13-й тур

"Челси" – "Тоттенхэм" – 2:1 (1:1)

Голы: Эриксен, 11 (0:1). Педро, 45 (1:1). Мозес, 51 (2:1).

"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Мозес (Иванович, 81), Матич, Канте, Алонсо, Педро (Оскар, 83), Диегу Коста, Азар (Виллиан, 77).

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Виммер, Дайер, Уокер, Дембеле (Янссен, 83), Ваньяма, Алли (Нкуду, 73), Эриксен, Сон Хын Мин (Уинкс, 65), Кейн.

Предупреждения: Давид Луиз, 19. Дембеле, 26. Виллиан, 85.

Судья: ОЛИВЕР (Англия).

26 ноября. Лондон. Стадион "Stamford Bridge".

Трансляция матча "Челси" - "Тоттенхэм"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН

Ну тот играл весьма хорошо коняки это космос я бы на вас и рубля бы не поставил.Лучший вратарь у вас всех времён мячика три словит вытаскивая из сетки

22:51

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