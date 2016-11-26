"Челси" нанес "Тоттенхэму" первое поражение в сезоне

"Челси" на своем поле обыграл "Тоттенхэм" в матче 13-го тура чемпионата Англии. Голы у "синих" на счету Педро и Мозеса. У "Тоттенхэма" отличился Эриксен. "Шпоры" потерпели первое поражение в сезоне, а "Челси" одержал седьмую победу подряд и вернулся на первое место в турнирной таблице.
В следующем туре "Челси" встретится с "Манчестер Сити", а "Тоттенхэм" - с "Манчестер Юнайтед".
Чемпионат Англии
Премьер-лига
13-й тур
"Челси" – "Тоттенхэм" – 2:1 (1:1)
Голы: Эриксен, 11 (0:1). Педро, 45 (1:1). Мозес, 51 (2:1).
"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Мозес (Иванович, 81), Матич, Канте, Алонсо, Педро (Оскар, 83), Диегу Коста, Азар (Виллиан, 77).
"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Виммер, Дайер, Уокер, Дембеле (Янссен, 83), Ваньяма, Алли (Нкуду, 73), Эриксен, Сон Хын Мин (Уинкс, 65), Кейн.
Предупреждения: Давид Луиз, 19. Дембеле, 26. Виллиан, 85.
Судья: ОЛИВЕР (Англия).
26 ноября. Лондон. Стадион "Stamford Bridge".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/
ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН
Ну тот играл весьма хорошо коняки это космос я бы на вас и рубля бы не поставил.Лучший вратарь у вас всех времён мячика три словит вытаскивая из сетки
22:51