"Челси" намерен продлить контракт с Диегу Костой

Руководство "Челси" хочет продлить контракт с нападающим Диегу Костой на более выгодных для игрока условиях, сообщает Daily Mail. По информации издания, главный тренер лондонской команды Антонио Конте намерен сохранить форварда, набравшего хорошую форму в нынешнем сезоне. Ранее сообщалось, что представители "Атлетико", в составе которого бразилец выступал с 2007 по 2014 год, заинтересованы в возвращении 28-летнего игрока.

Контракт Косты с "Челси" истекает летом 2019 года. В 13 матчах в составе "синих" форвард забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи.