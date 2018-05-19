"Челси" - "МЮ": Конте победил Моуринью в финале Кубка Англии

"Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" (1:0) в финале Кубка Англии. Автором единственного гола стал Эден Азар, реализовавший пенальти в середине первого тайма. Для бельгийского нападающего эта встреча стала 300-й в составе "синих".
Лондонцы завоевали кубок впервые с 2012 года и в восьмой раз в истории. Манчестерцы, в свою очередь, в этом сезоне не сумели завоевать ни одного трофея.
Для Антонио Конте этот титул стал вторым за время работы с "синими". Жозе Моуринью, в свою очередь, впервые в тренерской карьере не смог завоевать трофей во второй сезон работы в том или ином клубе.
Кубок Англии
Финал
"Челси" - "Манчестер Юнайтед" - 1:0 (1:0)
Гол: Азар, 22 - с пенальти (1:0).
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Рюдигер, Мозес, Канте, Бакайоко, Фабрегас, Азар (Виллиан, 90+1), Алонсо, Жиру (Мората, 89).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Джоунс (Мата, 87), Смоллинг, Янг, Лингард (Марсьяль, 73), Матич, Погба, Эррера, Санчес, Рэшфорд (Лукаку, 73).
Предупреждения: Джоунс, 21. Валенсия, 58. Куртуа, 90+3.
Судья: Оливер.
19 мая. Лондон. Стадион "Уэмбли".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/cup/2017-2018/playoff/
resifi
Всех болельщиков Челси с победой в Кубке Англии!!!
21:30
Thomas_Boy_
И еще, вечно орущие комментаторы-дебилы с Матча уже достали.
21:16
Thomas_Boy_
Невероятно тошнотворный футбол. Хорошо хоть "Челси" выиграл, а не МЮ. Реально первый тайм нашего российского финала смотрелся интереснее.
21:14
Seraffim
Тосно - Авангард (Курск) гораздо интереснее смотрелись, да и голов забили поболее!
21:11