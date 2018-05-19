"Челси" - "МЮ": Конте победил Моуринью в финале Кубка Англии

"Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" (1:0) в финале Кубка Англии. Автором единственного гола стал Эден Азар, реализовавший пенальти в середине первого тайма. Для бельгийского нападающего эта встреча стала 300-й в составе "синих".

Лондонцы завоевали кубок впервые с 2012 года и в восьмой раз в истории. Манчестерцы, в свою очередь, в этом сезоне не сумели завоевать ни одного трофея.

Для Антонио Конте этот титул стал вторым за время работы с "синими". Жозе Моуринью, в свою очередь, впервые в тренерской карьере не смог завоевать трофей во второй сезон работы в том или ином клубе.

Кубок Англии

Финал

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" - 1:0 (1:0)

Гол: Азар, 22 - с пенальти (1:0).

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Рюдигер, Мозес, Канте, Бакайоко, Фабрегас, Азар (Виллиан, 90+1), Алонсо, Жиру (Мората, 89).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Джоунс (Мата, 87), Смоллинг, Янг, Лингард (Марсьяль, 73), Матич, Погба, Эррера, Санчес, Рэшфорд (Лукаку, 73).

Предупреждения: Джоунс, 21. Валенсия, 58. Куртуа, 90+3.

Судья: Оливер.

19 мая. Лондон. Стадион "Уэмбли".