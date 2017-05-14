"Челси" может потратить более 200 миллионов на трансферы

Руководство "Челси" планирует потратить более 200 миллионов фунтов стерлингов на трансферы в межсезонье, сообщает The Guardian. Лондонский клуб рассчитывает усилить все линии.

Как утверждает издание, в шорт-лист синих входят нападающие Ромелу Лукаку ("Эвертон") и Алексис Санчес ("Арсенал"), полузащитник Темуе Бакайоко ("Монако") и защитник Вирджил ван Дейк ("Саутгемптон").

Также "Челси" после победы в чемпионате Англии готов сделать Антонио Конте самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба.

В пятницу лондонцы после встречи 37-го тура премьер-лиги с "Вест Бромвичем" (1:0) гарантировали себе первое место в турнирной таблице.

Чемпионский Конте-кст. Почему "Челси" – лучший в Англии