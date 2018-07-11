"Челси" может отдать Фабрегаса в "Наполи" в обмен на Жоржинью

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас может перейти в "Наполи", сообщают итальянские СМИ. Такой вариант возможен в рамках сделки о трансфере Жоржинью.

Ранее сообщалось, что Жоржинью может перейти из "Наполи" в "Челси" вместе с бывшим тренером неаполитанцев Маурицио Сарри. По данным La Repubblica, президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис хочет включить в договоренность и испанца.

31-летний хавбек в прошлом сезоне провел 49 матчей за "Челси" и забил три мяча при девяти голевых передачах.