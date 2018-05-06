20:33 | Футбол — Англия

"Челси" - "Ливерпуль". Жиру приносит "синим" победу, а "МЮ" - второе место


"Челси" обыграл "Ливерпуль" в матче 37-го тура чемпионата Англии. Единственный мяч провел Оливье Жиру. Подопечные Антонио Конте занимают пятое место в таблице, отставая от идущего в зоне Лиги чемпионов "Тоттенхэма" на 2 очка. "Ливерпуль" упустил шанс догнать "Манчестер Юнайтед" и выйти на второе место. Кроме того, "красные" рискуют вообще не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Чемпионат Англии

Премьер-лига 

37-й тур 

"Челси" - "Ливерпуль" - 1:0 (1:0)

Гол: Жиру, 32.

"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Фабрегас (Педро, 90+3), Мозес (Дзаппакоста, 89), Бакайоко, Канте, Азар (Виллиан, 86), Жиру.

"Ливерпуль": Кариус, Ловрен, ван Дейк, Клайн (Хендерсон, 59), Робертсон (Соланке, 74), Александр-Арнолд, Милнер (Морено, 89), Вайналдум, Роберту Фирмину, Салах, Мане.

Предупреждения: Салах, 39. Клайн, 40. Алонсо, 79. Мозес, 81. Куртуа, 90+4. 

Судья: Тэйлор.

6 мая. Лондон. Стадион "Stamford Bridge".

Челси - Ливерпуль

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2017-2018/

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