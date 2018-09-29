"Челси" - "Ливерпуль": стали известны стартовые составы

"Челси" и "Ливерпуль" объявили составы на матч 7-го тура АПЛ. С первых минут встречу начнут нападающий "синих" Эден Азар и форвард "красных" Роберту Фирмину.

Состав "Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Луиз, Рюдигер, Алонсо, Жоржинью, Канте, Ковачич, Виллиан, Азар, Жиру.

Запасные: Кабальеро, Кэйхилл, Дзаппакоста, Мозес, Фабрегас, Баркли, Мората.

Состав "Ливерпуля": Аллисон, Александр-Арнольд, ван Дейк, Гомез, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Милнер, Мане, Салах, Фирмину.

Запасные: Миньоле, Фабинью, Кейта, Старридж, Морено, Шачири, Матип.

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