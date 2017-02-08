"Челси" купит Лукаку летом

"Челси" проявляет интерес к нападающему "Эвертона" Ромелу Лукаку, сообщает Yahoo Sport. Лондонский клуб планирует приобрести 23-летнего бельгийца уже в летнее трансферное окно. Ранее форвард уже выступал за "синих" в период с 2011 по 2014 год. В его услугах лично заинтересован главный тренер "Челси" Антонио Конте. Сам Лукаку уже изъявлял желание вернуться в свою бывшую команду. В этом сезоне он провел в составе "Эвертона" 25 матчей, забил 17 мячей и отдал 4 голевые передачи.