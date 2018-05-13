"Челси" крупно проиграл "Ньюкаслу", в Лигу чемпионов вышел "Ливерпуль"

"Ливерпуль" стал четвертым участником Лиги чемпионов-2017/18 от Англии. В заключительном 38-м туре подопечные Юргена Клоппа разгромили "Брайтон" - 4:0. Конкурент "Ливерпуля" "Челси", напротив, крупно уступил "Ньюкаслу" (0:3) и сыграет в Лиге Европы вместе с "Арсеналом" и "Бернли".

Ранее место в Лиге чемпионов обеспечили чемпион страны "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

38-й тур

"Ливерпуль" - "Брайтон" - 4:0 (2:0)

Голы: Салах, 26 (1:0). Ловрен, 40 (2:0). Соланке, 53 (3:0). Робертсон, 85 (4:0).

"Ливерпуль": Кариус, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Вайналдум, Хендерсон, Роберту Фирмину (Ингс, 83), Салах (Вудберн, 84), Мане (Лаллана, 73), Соланке.

"Брайтон": Райан, Бонг, Даффи (Голдсон, 71), Скелотто, Данк, Каяль (Гросс, 57), Преппер, Стивенс, Марч, Кноккарт, Локадиа (Маррей, 57).

Судья: Френд.

13 мая. Ливерпуль. Стадион "Anfield".

"Ньюкасл" - "Челси" - 3:0 (1:0)

Голы: Гэйл, 23 (1:0). Перес, 59 (2:0). Перес, 63 (3:0).

"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Дамметт, Ласкеллес, Йедлин, Диаме (Айдара, 87), Ритчи (Хэйден, 72), Шелви, Гэйл (Хоселу, 48), Мерфи, Перес.

"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Аспиликуэта, Кристенсен, Эмерсон, Мозес, Баркли (Виллиан, 77), Бакайоко, Канте, Азар (Педро, 82), Жиру (Мората, 77).

Предупреждение: Бакайоко, 62.

Судья: АТКИНСОН (Англия).

13 мая. Ньюкасл. Стадион "St. James’ Park".