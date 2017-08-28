"Челси" - Король ночи, "Ливерпуль" - Дейнерис. Клубы премьер-лиги сравнили с персонажами "Игры престолов"

Портал FourFourTwo представил сравнение клубов, выступающих в чемпионате Англии, с персонажами популярного сериала "Игра престолов". Седьмая, заключительная серия седьмого сезона шоу вышла 27 августа.

"Челси" – Король Ночи: "Неумолим и грозен. Его ненавидят остальные крупные игроки. Если вы не болеете за этого "синего террориста", то, скорее всего, хотите увидеть его поражение".

"Ливерпуль" – Дейнерис Таргариен: "При всей богатой истории и некоторых успехах на международной арене, давно перестал править в своих землях. Последнее укрепление огневой мощи помогло, но он так и не поднялся на трон".

"Манчестер Сити" – Арья Старк: "Долгие годы был отребьем, к нему относились с презрением. Но в последние годы что-то изменилось – он стал опасным соперником. Несмотря на это, все еще возникает чувство, будто клуб пытается найти собственный стиль".

"Манчестер Юнайтед" – Джейме Ланнистер: "Чрезмерно богат, привлекателен и удал. Раньше был лучшим в этих землях, за что его ненавидели нейтральные болельщики. В последние годы пришлось непросто, но это, по крайней мере, дало шанс остальным".

"Тоттенхэм" – Давос Сиворт: "Никогда не казалось, что окажется на стороне победителя. Однако недавно произошло повышение, он стал важен. Настолько, что готов встретиться с самыми богатыми противниками".

"Арсенал" – Санса Старк: "Стильный, элегантный, внешне привлекательный. Обладает прославленным наследием. Однако в последние годы выглядит болезненно, из-за чего многим захотелось перемен. Главным вопросом остается то, как долго еще предстоит слушать сладкие речи советника, лорда Арсена Литтлвенгера".

"Эвертон" – Джон Сноу: "Провел предыдущие сезоны, оставаясь незамеченным богатыми соперниками. Может похвастаться богатым наследием. В последние годы заметно укрепился, но вокруг него слишком много более ярких команд".