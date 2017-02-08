"Челси" и "Арсенал" поспорят за Феррейра-Карраско

"Челси" проявляет интерес к нападающему "Атлетико" Яннику Феррейра-Карраско, сообщает The Sun. Также в услугах 23-летнего бельгийца заинтересован "Арсенал". В ближайшее время стороны начнут переговоры. О подробностях возможной сделки пока не сообщается. Ожидается, что переход состоится в летнее трансферное окно. В этом сезоне Феррейра-Карраско провел в составе мадридского клуба 32 матча, забил 10 мячей и отдал 2 голевые передачи.