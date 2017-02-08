15:53 | ФУТБОЛ — Англия

"Челси" и "Арсенал" поспорят за Феррейра-Карраско

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"Челси" проявляет интерес к нападающему "Атлетико" Яннику Феррейра-Карраско, сообщает The Sun. Также в услугах 23-летнего бельгийца заинтересован "Арсенал". В ближайшее время стороны начнут переговоры. О подробностях возможной сделки пока не сообщается. Ожидается, что переход состоится в летнее трансферное окно. В этом сезоне Феррейра-Карраско провел в составе мадридского клуба 32 матча, забил 10 мячей и отдал 2 голевые передачи.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Москвич1985

очень хороший игрок. Полагаю, в Арсенале ему было бы комфортнее. Но потянут ли "канониры" этот спор с "аристократами"?

17:05

Andre_Saratov

"Никто ничего не лишается еще". Умеют же люди "глаголом жечь сердца")

16:08

Zello

"Никто ничего не лишается еще". Ключевое слово тут - ЕЩЕ

16:07

Буква Ё

Надеюсь, Трамп вмешается и поможет нашей стране

16:05

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