"Челси" и "Арсенал" поспорят за Феррейра-Карраско

"Челси" проявляет интерес к нападающему "Атлетико" Яннику Феррейра-Карраско, сообщает The Sun. Также в услугах 23-летнего бельгийца заинтересован "Арсенал". В ближайшее время стороны начнут переговоры. О подробностях возможной сделки пока не сообщается. Ожидается, что переход состоится в летнее трансферное окно. В этом сезоне Феррейра-Карраско провел в составе мадридского клуба 32 матча, забил 10 мячей и отдал 2 голевые передачи.
Москвич1985
очень хороший игрок. Полагаю, в Арсенале ему было бы комфортнее. Но потянут ли "канониры" этот спор с "аристократами"?
17:05
Andre_Saratov
"Никто ничего не лишается еще". Умеют же люди "глаголом жечь сердца")
16:08
Zello
"Никто ничего не лишается еще". Ключевое слово тут - ЕЩЕ
16:07
Буква Ё
Надеюсь, Трамп вмешается и поможет нашей стране
16:05