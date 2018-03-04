"Челси" и "Арсенал" поборются за Анчелотти?

"Челси" и "Арсенал" заинтересованы в услугах известного итальянского тренера Карло Анчелотти, сообщает Daily Express. По информации источника, летом этого года оба клуба из Лондона расстанутся с действующими наставниками - Антонио Конте и Арсеном Венгером.

Ранее сообщалось, что 58-летний тренер отказался от предложений возглавить сборную Италии и "ПСЖ" - он намерен продолжить карьеру в английской премьер-лиге. 20 февраля он посетил матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Челси" и "Барселоной" (1:1).

Напомним, Анчелотти уже работал с "синими" в период с 2009 по 2011 год. Под его руководством команда по разу выиграла чемпионат Кубок и Суперкубок Англии.

Последним местом работы итальянского специалиста была "Бавария". Руководство мюнхенцев отправило его в отставку в сентябре 2017 года.