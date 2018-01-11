"Челси" и "Арсенал" голов не забили

"Челси" на своем поле сыграл вничью с "Арсеналом" в первом матче 1/2 финала Кубка лиги. Команды обошлись без забитых мячей.

Ответная встреча состоится 24 января.

Кубок лиги

1/2 финала

Первый матч

"Челси" - "Арсенал" - 0:0

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Канте, Дринкуотер (Виллиан, 68), Фабрегас, Азар (Бакайоко, 84), Алонсо, Мората (Батшуайи, 87).

"Арсенал": Оспина, Чемберс, Мустафи, Холдинг, Бельерин, Уилшир (Эль-Ненни, 57), Джака, Ивоби, Уэлбек, Мэйтланд-Найлс, Ляказетт (Санчес, 66).

Предупреждения: Джака, 51. Канте, 79. Эль-Ненни, 86.

Судья: Аткинсон.

10 января. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж"