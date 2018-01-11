00:52 | Футбол — Англия

"Челси" и "Арсенал" голов не забили

1

"Челси" на своем поле сыграл вничью с "Арсеналом" в первом матче 1/2 финала Кубка лиги. Команды обошлись без забитых мячей.

Ответная встреча состоится 24 января.

Кубок лиги

1/2 финала

Первый матч

"Челси" - "Арсенал" - 0:0

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Канте, Дринкуотер (Виллиан, 68), Фабрегас, Азар (Бакайоко, 84), Алонсо, Мората (Батшуайи, 87).

"Арсенал": Оспина, Чемберс, Мустафи, Холдинг, Бельерин, Уилшир (Эль-Ненни, 57), Джака, Ивоби, Уэлбек, Мэйтланд-Найлс, Ляказетт (Санчес, 66).

Предупреждения: Джака, 51. Канте, 79. Эль-Ненни, 86.

Судья: Аткинсон.

10 января. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж"

Челси - Арсенал

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/leaguecup/

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Pablo_75

Арсенал хуже чем неделю назад. Почти всё время в обороне, а тогда в общем раскатывали синих. Вообще игра более закрытая, видимо, команды решили всерьёз биться за титул...

01:00