"Челси" и "Арсенал" голов не забили

"Челси" на своем поле сыграл вничью с "Арсеналом" в первом матче 1/2 финала Кубка лиги. Команды обошлись без забитых мячей.
Ответная встреча состоится 24 января.
Кубок лиги
1/2 финала
Первый матч
"Челси" - "Арсенал" - 0:0
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Канте, Дринкуотер (Виллиан, 68), Фабрегас, Азар (Бакайоко, 84), Алонсо, Мората (Батшуайи, 87).
"Арсенал": Оспина, Чемберс, Мустафи, Холдинг, Бельерин, Уилшир (Эль-Ненни, 57), Джака, Ивоби, Уэлбек, Мэйтланд-Найлс, Ляказетт (Санчес, 66).
Предупреждения: Джака, 51. Канте, 79. Эль-Ненни, 86.
Судья: Аткинсон.
10 января. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж"
Pablo_75
Арсенал хуже чем неделю назад. Почти всё время в обороне, а тогда в общем раскатывали синих. Вообще игра более закрытая, видимо, команды решили всерьёз биться за титул...
01:00