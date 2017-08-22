"Челси" готов заплатить за Окслейд-Чемберлена 35 миллионов

"Челси" не оставляет попыток подписать полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена, утверждает The Sun. По информации источника, после отказа игрока продлить контракт с "канонирами" команда Антонио Конте возобновила интерес к хавбеку и готова предложить за него 35 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что "Арсенал" не намерен продавать футболиста в "Челси".

В прошлом сезоне Чемберлен на клубном уровне во всех турнирах провел 45 игр, в которых забил шесть мячей и отдал восемь голевых передач.