"Челси" готов выложить 25 миллионов фунтов за Баркли

Полузащитник "Эвертона" Росс Баркли может перейти в "Челси", утверждает The Sun. По информации источника, на трансфере 23-летнего англичанина настаивает главный тренер "аристократов" Антонио Конте. Лондонцы готовы выложить за футболиста 25 миллионов фунтов стерлингов. Впрочем, отмечается, что руководство "ирисок" отпустит хавбека минимум за 50 миллионов.

Ранее главный тренер ливерпульцев Роналд Куман подтвердил информацию о том, что Баркли покинет клуб. В минувшем сезоне футболист на клубном уровне во всех турнирах провел 39 игр, забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач.