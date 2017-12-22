"Челси" готов сделать Куртуа самым высокооплачиваемым вратарем в мире

"Челси" готов платить своему основному вратарю Тибо Куртуа около 225 тысяч евро в неделю, включая бонусы, сообщает The Telegraph. Это сделает его самым высокооплачиваемым среди голкиперов в мире.

Сейчас бельгиец получает около 115 тысяч евро. Ожидается, что Куртуа примет новое предложение и заключит новый контракт с "Челси" до лета 2023 года в январе.

Действующее соглашение голкипера с клубом действует до лета 2019 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах и пропустил 23 мяча.