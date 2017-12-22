12:43 22 декабря | Футбол — Англия

"Челси" готов сделать Куртуа самым высокооплачиваемым вратарем в мире

2

"Челси" готов платить своему основному вратарю Тибо Куртуа около 225 тысяч евро в неделю, включая бонусы, сообщает The Telegraph. Это сделает его самым высокооплачиваемым среди голкиперов в мире.

Сейчас бельгиец получает около 115 тысяч евро. Ожидается, что Куртуа примет новое предложение и заключит новый контракт с "Челси" до лета 2023 года в январе.

Действующее соглашение голкипера с клубом действует до лета 2019 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах и пропустил 23 мяча.

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Stanislav1989

Потом мы вспоминаем свои зарплаты за неделю - и становится неловко...

00:06

Russellmoto

Офигеть зарплаты у людей..)))

16:49 22 декабря