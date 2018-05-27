"Челси" готов предложить "Наполи" за Сарри скидку на Давида Луиза

"Челси" пытается договориться с "Наполи" по поводу Маурицио Сарри. Как сообщает Gazzetta dello Sport, лондонцы уже согласовали со специалистом контракт по схеме "2+1", однако не могут его подписать, поскольку у Сарри есть действующее соглашение с неаполитанцами. Его расторжение стоит 8 миллионов евро, однако "Челси" не хочет платить такую сумму.

По данным источника, лондонцы готовы предложить за Сарри "Наполи" защитника Давида Луиза, а упомянутые 8 миллионов вычесть из стоимости бразильца, сделав тем самым неаполитанцам скидку.