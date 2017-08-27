"Челси" - "Эвертон": котировки букмекеров

Забьет ли Уэйн РУНИ в ворота "Челси". Фото REUTERS

Сегодня состоится матч 3-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Эвертоном". Встреча начнется в 15.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Челси" - "Эвертон"

Прогноз WinLine – П1 1.52 – Н 4.19 – П2 6.54

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Эвертон".

Прямая трансляция матча "Челси" - "Эвертон" – в воскресенье, 27 августа, на канале "Матч Футбол 1"

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Челси": Куртуа - Аспиликуэта, Давид Луиз, Рюдигер - Мозес, Бакайоко, Канте, Маркос Алонсо - Фабрегас, Виллиан - Мората.

"Эвертон": Пикфорд - Кин, Уильямс, Ягелка - Холгейт, Гуйе, Дэвис, Бэйнс - Калверт-Льюин, Сигурдссон - Руни.

ПОТЕРИ: Кэйхилл (дисквалификация), Азар (травма) - Шнейдерлен (дисквалификация), Фунес Мори, Коулман, Маккарти, Тарашай, Боласье (все - травма).

ПРОГНОЗ

Прогноз "СЭ" – 2:2