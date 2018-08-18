"Челси" – "Арсенал": прямая трансляция – в 19.00

В эти выходные проходят игры второго тура чемпионата Англии по футболу. Главная встреча состоится в субботу в столице государства – там на "Стэмфорд Бридж", где "Челси" примет "Арсенал". Начало игры – в 19.30 по Москве. "Синие" в первом туре, напомним, уничтожили "Хаддерсфилд" (3:0), а "канониры" по всем статьям проиграли "Манчестер Сити" – 0:2. Что сегодня будет – вторая победа Маурицио Сарри или первая Унаи Эмери? А может быть команды оформят ничью?

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Челси" – "Арсенал".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Челси" – "Арсенал": трансляция