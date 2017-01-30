21:27 30 января | ФУТБОЛ — Англия

"Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" обвиняются в насилии над детьми

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Пять лондонских клубов, а именно "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас", обвиняются в насилии над детьми, сообщает express.co.uk. По словам источника в полиции, под подозрением находятся бывшие сотрудники этих клубов. При этом отмечается, что некоторые дела относятся к 60-м годам.

 
Барри БЕННЕЛЛ - тренер, насиловавший детей в 1980 - 1990-х годах.В Англии – скандал, связанный с педофилией в футболе. Что происходит?

Полиция Лондона отмечает, что расследует всего 255 случаев жестокого обращения с детьми в 77 клубах. Помимо уже упомянутых, три клуба выступают в чемпион-лиге, три клуба – в первой и второй лигах и еще 66 – в низших, любительских и юношеских лигах.

Первые заявления о сексуальном насилии были получены еще в ноябре прошлого года. Тогда разгорелся скандал. В полицию стали поступать заявления в том числе от бывших игроков, которые в юности, по их словам, подвергались жестокому обращению и сексуальному насилию.

Полиция к настоящему времени уже идентифицировала 429 жертв насилия, возраст которых колеблется от 4 до 20 лет. По этим делам проходят уже 155 подозреваемых. Однако ожидается, что эти цифры будут расти, так как расследование продолжается. 

 

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

И долго же они спали!

07:52

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