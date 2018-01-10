Чех выступил за введение зимней паузы в английском футболе

Вратарь "Арсенала" Петр Чех считает, что английскому футболу нужна пауза после новогодних праздников. По словам голкипера, выступающего в премьер-лиге с 2004 года, пятидневная пауза может помочь игрокам "перезарядить батарейки".

Отметим, что в период с 1 декабря по 9 января "Арсенал" принял участие в 11 матчах (восемь матчей в чемпионате Англии, по одному - в Кубке Англии и Кубке лиги, а также одну встречу в Лиге Европы). Сегодня, 10 января, "канонирам" предстоит сыграть в 1/2 финала Кубка лиги против "Челси".

- Нам нужно отдыхать, но не во время Рождества, ведь это великая традиция в этой стране и ее не стоит менять, - цитирует официальный сайт "Арсенала" Чеха. - Обычно, первая, или вторая неделя января отдается на игры Кубка Англии. Мне кажется, можно переносить эти игры на неделю.

Я бы играл в сумасшедший и напряженный период в декабре, а также в начале января. На второй неделе нового года предоставил бы паузу. Все потому, что пятидневная пауза может помочь игрокам "перезарядить батарейки".

Матч "Челси" - "Арсенал" состоится сегодня и начнется в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.