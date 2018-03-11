Чех провел 200-й "сухой" матч в премьер-лиге

Вратарь "Арсенала" Петр Чех, сыграв на ноль в матче 30-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда" (3:0), достиг отметки в 200 "сухих" игр премьер-лиги. В этой встрече 35-летний голкипер отразил пенальти в исполнении нападающего соперников Троя Дини.

Отметим, что Чех находился в шаге от юбилейного "сухого" матча с 16 декабря прошлого года, когда "Арсенал" дома обыграл "Ньюкасл". После этого команда чешского вратаря неизменно пропускала в 11 играх подряд.

В общей сложности на счету Чеха 432 матча в премьер-лиге, в которых он одержал 273 победы, потерпев 72 поражения и 87 раз сыграв вничью.