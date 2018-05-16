Чех опасается, что "Арсенал" повторит судьбу "Манчестер Юнайтед"

Голкипер "Арсенала" Петр Чех отметил, что будущее команды зависит от того, сможет ли новый тренер быть настолько же стабильным, как Арсен Венгер. В апреле французский специалист объявил, что покидает лондонский клуб по окончанию сезона.

- Можно посмотреть на пример "Манчестер Юнайтед", - приводит Evening Standard слова Чеха. - Когда ушел сэр Алекс Фергюсон и пришел Луи ван Гал, все думали, что он останется надолго. Однако он не показывал тех результатов, которые многие ожидали, и его сменили через два года. Постоянство в футболе – одна из самых сложных вещей, особенно когда ты тренер или менеджер. Новый тренер "Арсенала" найдет клуб в очень хорошем состоянии, и очевидно, что ему придется быть столь же успешным. Это определит, на какой срок он останется в команде.

Ранее сообщалось, что руководство "Арсенала" сократило список кандидатов на пост главного тренера до двух человек: Микеля Артеты, который работает помощником Хосепа Гвардьолы в "Манчестер Сити", и Юлиана Нагельсманна, тренирующем "Хоффенхайм".

