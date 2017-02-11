14:47 | ФУТБОЛ — Англия

Чех не покинет "Арсенал" летом

0
0
0

Агент голкипера "Арсенала" Петра Чеха Виктор Колар заявил, что игрок не покинет команду в летнее трансферное окно. 34-летний чех в текущем сезоне сыграл в 24 матчах, в которых пропустил 28 голов. Нынешний контракт игрока истекает в 2019 году.

- Позиция Петра в клубе очень безопасна, и его уход в летнее трансферное окно исключен, - цитирует Daily Star Колара. -  Чех будет частью "Арсенала" по крайней мере до конца своего нынешнего контракта, и я убежден, что он будет продолжать играть роль лидера в команде.

 

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ