Чед Эванс: "Больше всего хочу поблагодарить за поддержку свою невесту"

Нападающий "Честерфилда" Чед Эванс, признанный невиновным в изнасиловании 19-летней девушки, поблагодарил за поддержку своих близких, а также адвокатов, которые работали по его делу. Футболиста подозревали в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетней в номере отеля 30 мая 2011 года. В 2012 году Королевский суд Карнарвона признал его виновным и приговорил к пяти годам тюрьмы.

– Ранним утром 30 мая 2011 года в Северном Уэльсе произошел инцидент, который навсегда изменил мою жизнь и жизнь других людей, – приводит BBC слова Эванса. – В том инциденте не было никакого преступного акта с моей стороны, и сегодня я испытал огромное облегчение от того, что присяжные признали это.

Хотел бы поблагодарить юристов, которые работали со мной по этому делу. Также хочу сказать спасибо друзьям, семье и в особенности моей невесте Наташе, которая, возможно, невероятным способом нашла в себе силы поддержать меня в самые темные моменты моей жизни.

И раз моя невиновность доказана, я хотел бы от всего сердца извиниться перед теми, кого затронули происшествия той ночи.