Чарли Остин: "Последняя неделя была разочаровывающей, но теперь "Саутгемптон" вернулся"

Форвард "Саутгемптона" Чарли Остин считает, что его команда вернулась в гонку после победы над "Арсеналом" (3:2). Сам Остин забил победный гол в этой встрече.

- Последняя неделя была разочаровывающей, но теперь мы вернулись, - приводит слова Остина ВВС. А еще Дэнни Ингс восстановился от травмы и забил два гола! Сейчас это очень важно для нас, ведь впереди игры, в которых победа нам по плечу. Новый тренер отлично вошел в работу, фанаты рады тому, что происходит. Этого не было при Марке Хьюзе, но сейчас все поменялось. Следующие два матча очень важны, мы постараемся взять в них шесть очков.

После этой победы "Саутгемптон" поднялся на 17-е место, в активе у команды 12 очков. "Арсенал" же в этой игре прервал свою беспроигрышную серию из 22 встреч.