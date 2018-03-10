Чалоба продлил контракт с "Челси"

"Челси" объявил о подписании нового контракта с защитником Тревором Чалоба. Новое соглашение с 18-летним игроком рассчитано на три с половиной года.

– Это здорово, и это говорит о том, что я максимально выкладываюсь и много работаю, – сказал Чалоба в интервью официальному сайту. – Тот факт, что я так долго нахожусь в таком крупном клубе, говорит о моем постоянном развитии и прогрессе, и теперь мне необходимо лишь продолжать работать и не сбавлять обороты. Мне важно сейчас не расслабляться, трудиться, не поднимая головы, концентрироваться на предстоящих матчах