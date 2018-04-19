Церемония награждения "Манчестер Сити" состоится 6 мая

Церемония вручения кубка победителей чемпионата Англии по итогам сезона-2017/18 "Манчестер Сити" состоится 6 мая после домашнего матча 37-го тура против "Хаддерсфилда", сообщает Твиттер премьер-лиги. "Горожане" досрочно завоевали титул после того, как "Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Вест Бромвичу" (0:1).

До конца чемпионата команде Хосепа Гвардьолы предстоит провести еще пять матчей: против "Суонси" (22 апреля, дома), "Вест Хэма" (29 апреля, на выезде), "Хаддерсфилда" (6 мая, дома), "Брайтона" (9 мая, на выезде) и "Саутгемптона" (13 мая, на выезде).