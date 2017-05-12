Цена билетов на потенциально чемпионский матч "Челси" достигает 1800 фунтов

Цены на билеты на матч чемпионата Англии между "Вест Бромвичем" и "Челси" достигают 1800 фунтов стерлингов. Как сообщает Daily Mail, спекулянты продают билеты по завышенным ценам для желающих посетить матч, который может стать чемпионским для "Челси", лидирующего в премьер-лиге. При этом номинальная стоимость билетов составляет 30 фунтов.

"Вест Бромвич" уже объявил, что будет бороться с перепродажей билетов фанатам "Челси". В частности, в продаже остаются билеты, которые рассчитаны на фанатов "Вест Бромвича", посещавших определенное количество домашних игр команды.