CAS обязал конгресс УЕФА рассмотреть заявку Джерси на вступление в организацию

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрел апелляцию Футбольной ассоциации Джерси на решение исполкома УЕФА отклонить заявку на вступление в организацию, сообщает пресс-служба CAS. Суд обязал конгресс УЕФА рассмотреть заявку Джерси.

Отметим, исполком УЕФА отклонил заявку 1 сентября 2016 года. Футбольная ассоциация Джерси планирует выйти из состава Футбольной ассоциации Англии. Джерси - остров в проливе Ла-Манш с населением в 100 тысяч человек. Является Коронным владением Британской короны, но не частью Великобритании.