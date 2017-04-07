15:49 | ФУТБОЛ — Англия

Бывший тренер сборной России: "Кому-то нужно консультировать Ходжсона, как играть в футбол в XXI веке"

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Бывший тренер сборной России по физподготовке Раймонд Верхейен скептически отнесся к назначению Роя Ходжсона на должность советника "Мельбурн Сити". Бывший наставник сборной Англии будет консультировать тренерский штаб австралийского клуба.

"Может, кому-то стоит консультирвать Ходжсона, как играть в футбол в XXI веке. Всего лишь предложение", - написал Верхейен в своем "Твиттере".

Голландский специалист входил в тренерский штаб Гуса Хиддинка в сборной России на Euro-2008, где команда взяла бронзу.

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