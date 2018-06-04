Бывший тренер "Эстерсунда" Поттер возглавил "Суонси"

Новым главным тренером "Суонси" стал Грэм Поттер, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что стороны согласовали контракт и официально оформят его на следующей неделе. Детали сделки не указаны. Вместе со специалистом будут работать его помощники Билли Рид и Кайл Маколэй.

43-летний англичанин на протяжении семи лет работал со шведским "Эстерсундом". Он вывел клуб из четвертого в высший дивизион, выиграл с командой Кубок Швеции, а также дошел с ними до 1/16 финала Лиги Европы в прошлом сезоне.

По итогам прошедшего сезона "Суонси" занял 18-е место и вылетел из премьер-лиги.