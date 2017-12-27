Бывший спортивный директор "Базеля": "Салах может выиграть "Золотой мяч"

Бывший спортивный директор "Базеля" Георг Хайтц​ считает, что нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может побороться за "Золотой мяч". Напомним, египтянин выступал за швейцарский клуб в период с 2012 по 2014 год.

- Ему по силам выиграть "Золотой мяч", - цитирует Liverpool Echo Хайтца. - Ему будет нелегко сделать это, но он играет на этом уровне. Люди могут задаться вопросом: "Как такую награду может выиграть египтянин?" Но он может.

В текущем сезоне Салах провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 8 результативных передач.